Kocaeli'de kolonlarında çatlak oluşan 3 katlı bina boşaltıldı

Ekipler, çevredeki diğer binalarda da incelemelerini sürdürüyor.

Fevzi Çakmak Mahallesi Kosova Sokak'ta bulunan 4 daireli 3 katlı apartmanın kolonlarında çatlaklar oluştuğu ihbarı üzerine bölgeye polis, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile belediye ekipleri sevk edildi.

