Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen M.A.B. ve T.S. sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, E.Ü. ve O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 383 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

