        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 19:19 Güncelleme: 03.11.2025 - 19:19
        Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı
        Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu madde ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 383 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si hakkında, uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapılarak serbest bırakıldı.

        Uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen M.A.B. ve T.S. sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, E.Ü. ve O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

