Kocaelispor Başkanı Durul, Galatasaray karşısında takımından galibiyet bekliyor

Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım Pazar günü sahalarında Galatasaray ile yapacakları maçta takımına güveniyor.

Yeşil-siyahlı ekibin antrenmanını ziyaret eden Durul, basın mensuplarına, lig lideriyle önemli bir maça çıkacaklarını, geçen yılın 1. Lig şampiyonu ile Süper Lig şampiyonunun karşılaşacağını belirtti.

Durul, Süper Lig'e yeni çıkmalarına rağmen güçlü bir kadroya sahip olduklarını, her geçen gün takımdaki uyumun arttığını ifade etti.

Takımın her mevkide gelişim gösterdiğini, bundan dolayı da mutluluk verici futbol izlediklerini dile getiren Durul, "Diğer takımların da korkulu rüyası olduk. Türkiye'deki tüm spor kamuoyunun beklentisi, Kocaelispor'un bu haftaki maçı kazanması. Rakibimiz güçlü bir rakip. Geçen yılın şampiyonu, Avrupa'da mücadele ediyor. İyi oyuncuları var. İyi oyuncudan ziyade takım oyunu önemli." ifadelerini kullandı.

Durul, yüreğini ortaya koyan, mücadele eden, takım ruhuyla oynayanların her zaman bir adım önde olduğuna dikkati çekerek, "Kocaelispor ruhunu sahaya en iyi şekilde yansıtacağız. Bunu yaparken haddimizi bilerek kontrollü olacağız. İyi bir takıma karşı oynayacağımızı unutmamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.