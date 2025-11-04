Kocaeli'de traktörün altında kalan kişi öldü
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan 79 yaşındaki Mehmet Kocakaplan hayatını kaybetti.
Deliveli Mahallesi'nin eski muhtarlarından Kocakaplan, tarlasında çift sürdüğü sırada traktörden indi.
Aracın aniden hareket etmesiyle altında kalan Kocakaplan'ı gören bir çiftçi, durumu mahalle muhtarına bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede, traktörün altından çıkarılan Kocakaplan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
