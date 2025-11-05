Kocaeli'de afet ve yangın tatbikatı yapıldı

Gebze Ticaret Odasınca (GTO) sanayi kuruluşlarında afet bilincini artırmak ve acil durum ekiplerinin müdahale reflekslerini güçlendirmek amacıyla "Afet ve Yangın Durumlarında Etkin Müdahale Eğitimi ve Tatbikatı" düzenlendi.

Etkinlik kapsamında katılımcılara, Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri Müdürü İsmail Yazan tarafından GOSB Konferans Salonu'nda eğitim verildi.

Katılımcılara afet anında doğru müdahale yöntemleri, ekip içi görev dağılımı ve temel güvenlik önlemleri anlatıldı.

Eğitimin ardından GOSB İtfaiye Eğitim Sahası'nda uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi. Deprem sonrası yangın ve arama-kurtarma senaryolarının canlandırıldığı tatbikatta, ekiplerin enkaza ulaşması, yaralıların tespiti ve kurtarılması simüle edildi.

Açık ve kapalı alan yangınlarına yönelik müdahale uygulamaları yapıldı.

Tatbikat alanında ayrıca GTO'ya ait mobil destek aracı ve afet durumlarında kullanılabilecek acil müdahale tırları da sergilendi. Katılımcılar bu araçların donanımı ve işlevleri hakkında bilgi aldı.