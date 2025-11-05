Habertürk
        Kocaeli'de afet ve yangın tatbikatı yapıldı

        Gebze Ticaret Odasınca (GTO) sanayi kuruluşlarında afet bilincini artırmak ve acil durum ekiplerinin müdahale reflekslerini güçlendirmek amacıyla "Afet ve Yangın Durumlarında Etkin Müdahale Eğitimi ve Tatbikatı" düzenlendi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 21:12 Güncelleme: 05.11.2025 - 21:12
        Kocaeli'de afet ve yangın tatbikatı yapıldı
        Gebze Ticaret Odasınca (GTO) sanayi kuruluşlarında afet bilincini artırmak ve acil durum ekiplerinin müdahale reflekslerini güçlendirmek amacıyla "Afet ve Yangın Durumlarında Etkin Müdahale Eğitimi ve Tatbikatı" düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında katılımcılara, Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri Müdürü İsmail Yazan tarafından GOSB Konferans Salonu'nda eğitim verildi.

        Katılımcılara afet anında doğru müdahale yöntemleri, ekip içi görev dağılımı ve temel güvenlik önlemleri anlatıldı.

        Eğitimin ardından GOSB İtfaiye Eğitim Sahası'nda uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi. Deprem sonrası yangın ve arama-kurtarma senaryolarının canlandırıldığı tatbikatta, ekiplerin enkaza ulaşması, yaralıların tespiti ve kurtarılması simüle edildi.

        Açık ve kapalı alan yangınlarına yönelik müdahale uygulamaları yapıldı.

        Tatbikat alanında ayrıca GTO'ya ait mobil destek aracı ve afet durumlarında kullanılabilecek acil müdahale tırları da sergilendi. Katılımcılar bu araçların donanımı ve işlevleri hakkında bilgi aldı.

        Tatbikatta, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, yönetim kurulu üyesi Sinan Yücel, genel sekreter Çağrı Solak, meclis ve komite üyeleri ile oda personeli de görev aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

