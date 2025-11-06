Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 10:21 Güncelleme: 06.11.2025 - 10:21
        Kocaeli'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Necmettin Efe (51) yönetimindeki 10 HH 342 plakalı traktör, gece saatlerinde Pelitpınarı Mahallesi Goncalar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

        Traktörün devrildiğini gören Efe'nin arkadaşı durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Traktörün altında kalan Efe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, olay yeri incelemesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

