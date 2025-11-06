Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, Kocaeli'de üniversite öğrencilerine yatırımları anlattı:
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, UFEST etkinliği kapsamında buluştuğu Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) öğrencilerine ulaştırma ve altyapı yatırımlarını anlattı.
Gençleri kamu kurumları ve sektör temsilcileriyle buluşturma amacıyla Bakanlık tarafından organize edilen "UFEST" etkinliği, KOÜ Baki Komsuoğlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.
"Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu" başlıklı söyleşiye katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Bakanlığın yatırımlarını slayt ve videolar eşliğinde anlattı.
Türkiye'deki ulaştırma ve haberleşme faaliyetleri hakkında bilgi vererek öğrencilerin sorularını yanıtlayan Boyraz, Türkiye'nin çok önemli bir havzada yer aldığını, yapılacak hizmetlerle verilen nimeti daha efektif hale getirmek istediklerini söyledi.
Boyraz, insan odaklı, çevreye duyarlı, doğaya saygılı projelerin üretilmesinin önemine değinerek, yarının Türkiye'sini inşa edecek gençlere de bu doğrultuda çalışma yapmaları tavsiyesinde bulundu.
Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözünü hatırlatan Boyraz, "Bu sözün altını doldurmamız lazım. O söz havada kalırsa hiçbir anlamı yok. GÖKBEY, HÜRKUŞ, KAAN, ANKA ve İHA'ları Atatürk'ün sözü havada kalmasın diye yapıyoruz. Sizler, inanıyorum ve güveniyorum ki milletin bize yüklediği o vizyonu Anadolu coğrafyasının dışına götürerek, nerede mazlum coğrafya varsa oraya taşıyacaksınız." dedi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nu Sakarya-Akyazı hattından Bolu-Gerede'ye kadar uzatacak proje üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirten Boyraz, projeyle bölgedeki trafik yoğunluğunu azaltmayı hedeflediklerini kaydetti.
Konuşmaların ardından yapılan kura çekimiyle katılımcılardan bazılarına "Turistik Doğu Ekspresi" bileti hediye edildi.
Programa, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ile AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
