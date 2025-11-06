Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, Kocaeli'de üniversite öğrencilerine yatırımları anlattı:

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, UFEST etkinliği kapsamında buluştuğu Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) öğrencilerine ulaştırma ve altyapı yatırımlarını anlattı.

Gençleri kamu kurumları ve sektör temsilcileriyle buluşturma amacıyla Bakanlık tarafından organize edilen "UFEST" etkinliği, KOÜ Baki Komsuoğlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

"Türkiye Yüzyılı'nda Ulaştırma Vizyonu" başlıklı söyleşiye katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Bakanlığın yatırımlarını slayt ve videolar eşliğinde anlattı.

Türkiye'deki ulaştırma ve haberleşme faaliyetleri hakkında bilgi vererek öğrencilerin sorularını yanıtlayan Boyraz, Türkiye'nin çok önemli bir havzada yer aldığını, yapılacak hizmetlerle verilen nimeti daha efektif hale getirmek istediklerini söyledi.

Boyraz, insan odaklı, çevreye duyarlı, doğaya saygılı projelerin üretilmesinin önemine değinerek, yarının Türkiye'sini inşa edecek gençlere de bu doğrultuda çalışma yapmaları tavsiyesinde bulundu.