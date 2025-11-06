Bakan Yardımcısı Bulut, Kocaeli'de çöken apartmanın bulunduğu bölgede inceleme yaptı:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Gebze’de 7 katlı binanın çökmesine ilişkin, "Yapının hasarına baktığımız zaman zaten zemininde göçme meydana geldiğini, dolayısıyla binanın zeminine bağlı olarak yıkımın gerçekleştiğini görüyoruz. Bina yapı denetimi almış. Dolayısıyla bu binanın zarar görmesinde zemin önemli bir etken olmuş." dedi.

Bulut, beraberinde Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve diğer ilgililerle Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’ndeki 7 katlı Arslan Apartmanı'nın çöktüğü bölgede incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama yapan Bulut, hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğuna Allah’tan rahmet diledi.

Bulut, çöken binadan yaralı çıkan Dilara Bilir’in sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, toplum olarak onun da psikolojik ve fiziki yaralarını sarma temennisinde bulundu.

İlk andan itibaren Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesinin olay yerine intikal ettiğini anlatan Bulut, "Dolayısıyla ilk andan itibaren devlet olarak buradaydık. Hemen akabinde bakanlığımızın, AFAD ve diğer kamu kurumlarımızın ekipleri, gerek arama kurtarma ve gerekse daha sonraki faaliyetler için sahadaydık." diye konuştu.

Bulut, yıkılan Arslan Apartmanı'na ilişkin, "Yapının hasarına baktığımız zaman zaten zemininde göçme meydana geldiğini, dolayısıyla binanın zeminine bağlı olarak yıkımın gerçekleştiğini görüyoruz. Bina yapı denetimi almış bir bina. Dolayısıyla bu binanın zarar görmesinde zemin önemli bir etken olmuş." şeklinde konuştu. Yıkılan binada ölüm vakaları olmasından dolayı adli sürecin devam ettiğini hatırlatan Bulut, "Bu adli süreçle idari süreç de başlatılmış durumda. Adli olsun, idari olsun bu süreçte gerek yapının statiğiyle, gerek zeminiyle ilgili çok daha ayrıntılı rapor, mahkemeler suretiyle alınmış ve neticelendirilmiş olacak." ifadelerini kullandı. - "1200'e yakın binayı inceledik" Bulut, binanın kendiliğinden çökmüş olması ve temelinde toprak kayması meydana gelmesi nedeniyle bölgeyle ilgili ayrıntılı incelemenin söz konusu olduğuna dikkati çekti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un hemen olay yerine geldiğini anımsatan Bulut, vatandaşların tedirginliğini gidermek ve can güvenliğini sağlamak adına alanı genişleterek 300 metrelik yarıçapta diğer yapılarda da ayrıntılı tespitlere başladıklarını vurguladı.

Bulut, binaların fiziksel durumuyla ilgili tespitler yapılırken bir taraftan da zeminle ilgili çalışmaların AFAD koordinasyonunda, TÜBİTAK ve diğer üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla yapıldığını aktararak, şöyle devam etti: "Çevre, Şehircilik Bakanlığı olarak üst yapılarda 1200’e yakın binayı inceledik. Bunlardan sadece yıkılan binanın hemen bitişiğinde olan binada ağır hasar söz konusu. Dolayısıyla onun dışındaki binalarda fiziksel olarak bir hasarın olmadığını tespit etti arkadaşlar. Bu binaların bir kısmı yapı denetimi almış, bir kısmı almamış daha önceki zamanlarda yapılmış. Dolayısıyla bu binaların gözlemsel olarak hasar almamış olmasıyla birlikte bazı binaların yapım yılları itibarıyla eski olması, dolayısıyla donatıların korozyona uğradığı durumlar gibi durumlarla da karşılaştık." Tedbir amaçlı boşaltılan 21 binadaki vatandaşların Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesince misafir edildiğine değinen Bulut, "Bir an önce evlerine dönmeleri yönünde gayret gösteriyoruz. Her ne kadar binalarda, buradaki zeminden kaynaklı hasar meydana gelmemiş olsa bile bu aşamada, ayrıntılı olarak incelemeden vatandaşın binalarına dönmesine müsaade etmek istemeyiz." dedi.

- Tahliye edilen 21 binada karot alma işlemler başladı Bulut, tahliye edilen binaların sağlamlığını belirlemek, risk taşıyıp taşımadıklarını tespit etmek amacıyla karot alma işlemlerine bugün itibariyle başlandığını, işlemlerin bu hafta içerisinde bitirilmesinin planlandığını bildirdi. İnceleme sonrası riskli çıkmaları halinde binaların dönüşüme tabi tutulması gerektiğini vurgulayan Bulut, "Riskli çıkmaması durumunda vatandaşlarımıza izin vereceğiz. Riskli çıkma durumunda ise bu alanı da içerisine alan yeni bir planlamayla dönüşüm işini yapalım diyoruz. Zaten Gebze'de daha önce bir dönüşüm projemiz de vardı. Burada da 21 binayla başlayan dönüşüm sürecini girmiş olacağız." diye konuştu. Bulut, vatandaşları mağdur etmeyeceklerini, gerçekleşmesi halinde bu süreçte taşınma ve kira yardımlarında bulunacaklarını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Tüm dediğim bu işlemler, tek tek binaların ayrıntılı olarak bina risk analizleri yapıldıktan sonra devam edecek süreç. Bakanlık olarak zaten bugüne kadar gerek İstanbul, gerek İzmir, gerek Türkiye'nin birçok yerinde kentsel dönüşüm konusunda çok ilerleme sağladık. Bugünkü risklerle karşılaşmayalım diye Sayın Cumhurbaşkanı'mız da 2012 yılında 'bedeli ne olursa olsun', 6306 sayılı Kanunu çıkartarak destek olmak suretiyle bu dönüşümlerin önünü açtı ki bu süreçte de birçok bina yenilendi. Eğer burada da riskli bina çıkacak olursa, bu dönüşüm sürecini hızlı şekilde yürütüp, tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız."