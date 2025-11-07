Kocaeli'de 25 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan E.Ş'yi Kartepe ilçesinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.