        Kocaeli'de FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kocaeli'de FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 16:53 Güncelleme: 14.11.2025 - 16:53
        Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gölcük Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda "FETÖ'ye üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. Gölcük'te düzenlenen operasyonda yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

