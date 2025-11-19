Kocaeli'de firari silahlı terör örgütü üyesi yakalandı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, B.Ç. isimli kişinin 2016 yılında hakkında İzmir'de verilen hapis cezası nedeniyle arandığı tespit edildi.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
