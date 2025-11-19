Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de firari silahlı terör örgütü üyesi yakalandı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 01:02 Güncelleme: 19.11.2025 - 01:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de firari silahlı terör örgütü üyesi yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, B.Ç. isimli kişinin 2016 yılında hakkında İzmir'de verilen hapis cezası nedeniyle arandığı tespit edildi.

        Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bizim Çocuklar, İspanya'da 2'nci tamamladı!
        Bizim Çocuklar, İspanya'da 2'nci tamamladı!
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        İsrail mülteci kampına saldırdı
        İsrail mülteci kampına saldırdı
        Trump ile Selman bir araya geldi
        Trump ile Selman bir araya geldi
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Kerem Aktürkoğlu Avrupa'nın zirvesinde!
        Kerem Aktürkoğlu Avrupa'nın zirvesinde!
        Atı asfaltta sürükledi!
        Atı asfaltta sürükledi!
        Komisyonda İmralı oylaması Cuma günü olacak
        Komisyonda İmralı oylaması Cuma günü olacak
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!

        Benzer Haberler

        Kocaelispor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Kocaelispor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Selçuk İnan: Göztepe ligin çok güçlü ve önemli takımlarından biri
        Selçuk İnan: Göztepe ligin çok güçlü ve önemli takımlarından biri
        Aleksandar Jovanovic: "Göztepe'ye kazanmak için gideceğiz" "Galatasaray gal...
        Aleksandar Jovanovic: "Göztepe'ye kazanmak için gideceğiz" "Galatasaray gal...
        Selçuk İnan: "Zaman zaman ödemeler olmuyor ama şu ana kadar problem yaşamad...
        Selçuk İnan: "Zaman zaman ödemeler olmuyor ama şu ana kadar problem yaşamad...
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'de "G3 Forum Girişimcilik Zirvesi"nde...
        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Kocaeli'de "G3 Forum Girişimcilik Zirvesi"nde...
        Dilovası'nda Özel Eğitim Uygulama Okulu açıldı
        Dilovası'nda Özel Eğitim Uygulama Okulu açıldı