        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de imalathanede çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde mutfak ve banyo tezgahı imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 10:41 Güncelleme: 19.11.2025 - 10:41
        Kocaeli'de imalathanede çıkan yangın söndürüldü
        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde mutfak ve banyo tezgahı imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Meltem Sokak'ta faaliyet gösteren imalathanede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye personelinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında imalathane kullanılamaz hale geldi.

