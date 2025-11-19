Kocaeli'de imalathanede çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde mutfak ve banyo tezgahı imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde mutfak ve banyo tezgahı imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.
Meltem Sokak'ta faaliyet gösteren imalathanede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye personelinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında imalathane kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.