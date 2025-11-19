Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 19:14 Güncelleme: 19.11.2025 - 19:14
        Kocaeli'de bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Yusuf Ziya K. idaresindeki 34 UD 0145 plakalı hafif ticari araç, D-605 kara yolu Çayırköy Mahallesi mevkisi İzmit istikametinde bariyere çarptı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

