Kocaeli'de bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bariyere çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Yusuf Ziya K. idaresindeki 34 UD 0145 plakalı hafif ticari araç, D-605 kara yolu Çayırköy Mahallesi mevkisi İzmit istikametinde bariyere çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
