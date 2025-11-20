Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de yangın çıkan fabrikanın yıkılması için çalışmalar sürüyor

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çıkan yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği fabrikanın yıkılması için çalışma yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 14:49 Güncelleme: 20.11.2025 - 14:49
        Kocaeli'de yangın çıkan fabrikanın yıkılması için çalışmalar sürüyor
        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çıkan yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği fabrikanın yıkılması için çalışma yapılıyor.

        Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 8 Kasım'da 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı yangının ardından fabrikada başlatılan yıkım çalışması devam ediyor.

        Özel bir firmanın ekipleri, iş makinesi desteğiyle fabrikayı kısım kısım parçalayarak molozları hafriyat kamyonuna yüklüyor. Bölgede toz oluşmaması için de tankerle sulama yapılıyor.

        Bölgede Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ. (SEDAŞ) ekipleri de çalışmalarına devam ediyor.

        Fabrikanın çevresinde güvenlik önlemlerini sürdüren emniyet ekipleri, bölgeye yetkililer dışında kimsenin girmesine izin vermiyor.

        Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Tuncay Yıldız, yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden, aralarında iş yeri sahibi K.O'nun da bulunduğu 7 kişi tutuklanmış, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmıştı.

