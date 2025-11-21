Habertürk
        Kocaeli Bilişim Fuarı başladı

        Kocaeli Bilişim Fuarı başladı

        "Dijital dönüşüm, güvenlik, tasarım ve geleceğin teknolojileri" temasıyla düzenlenen Kocaeli Bilişim Fuarı kapılarını açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 13:59 Güncelleme: 21.11.2025 - 13:59
        Kocaeli Bilişim Fuarı başladı
        "Dijital dönüşüm, güvenlik, tasarım ve geleceğin teknolojileri" temasıyla düzenlenen Kocaeli Bilişim Fuarı kapılarını açtı.

        Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sanayi devriminde üretimin fabrikalara kaymasıyla şehirlerin ve sosyolojinin değiştiğini, bugün bilginin, yazılımın ve çip teknolojisinin yeni zenginlik kaynağı olduğunu söyledi.

        Büyükakın, teknolojik dönüşümün hızına dikkati çekerek, "Tarım toplumu 750 yıl sürdü. Sanayi devrimi 100 yıla, bilgisayar devrimi ise 10 yıllara, yapay zeka ise aylık süreçlere indi. Artık değişim baş döndürücü hızla ilerliyor. Kocaeli'yi bu dönüşümün dışında bırakamazdık. Büyükşehir Belediyemiz, 2009'da öğrencilere bilgisayar, ardından tablet dağıttı. Daha sonra 330 okulda kodlama sınıfları kuruldu. Ancak yapay zekanın hızlı gelişimiyle kodlama sınıfları bile kısa sürede dönüşüme uğradı." diye konuştu.

        Bilişimin zenginlik kaynağını belirlediği yeni dünyada Kocaeli'nin de güçlü biçimde yer alması gerektiğini vurgulayan Büyükakın, "Çocuklarımıza bu imkanları sağladığımızda belki aralarından bir Bill Gates çıkacak, bir Steve Jobs çıkacak diye hayal ediyorum. Bu yapay zeka programlarını yapacak çocuk benim şehrimden çıkacak diye düşünüyorum. O çocuk, o programı yazdığında, bir ilacın formülünü bulduğunda ülke bambaşka bir yere gidecek diye düşünüyorum. Bu geleceği rasyonel temeller üzerine inşa etmektir. Ne yaptığımızın farkındayız, bunun kuluçka ortamını sağlamak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Fuarın açılış programına, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, teknoloji şirketlerinin yöneticileri, bilişim uzmanları ve teknoloji meraklısı gençler katıldı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Körfez Ticaret Odası ve Gebze Ticaret Odası işbirliğiyle düzenlenen fuar, 23 Kasım'da sona erecek. Fuarda, 45 oturumda 124 konuşmacı yer alacak, 95 şirket geliştirdikleri teknolojileri tanıtacak.

        Fuar boyunca gerçekleştirilen tüm panel ve oturumlar kayıt altına alınacak. Bu içerikler, fuar sonrasında derlenerek "Kocaeli Bilişim Fuarı Özel Yayını" adıyla kitaplaştırılacak ve sektöre referans kaynağı olarak sunulacak.

        Kocaeli Bilişim Fuarı kapsamında düzenlenen oturumlara katılan kayıtlı ziyaretçilere "Dijital Katılım Belgesi" verilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

