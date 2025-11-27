Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaelispor'da futbolculara 100 milyon lira ödeme yapıldı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'da, futbolculara 100 milyon lira ödeme yapıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 19:52 Güncelleme: 27.11.2025 - 19:52
        Kocaelispor'da futbolculara 100 milyon lira ödeme yapıldı
        Yeşil-siyahlı kulüp, sporcuların peşinat, maaş hak edişleri ve birikmiş prim alacaklarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Futbol takımımızın peşinat, maaş hak edişlerine ve birikmiş prim alacaklarına istinaden toplam 100 milyon lira ödeme bugün itibarıyla yapılmıştır." ifadelerine yer verdi.

