Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Kocaeli'nin Körfez ve Derince ilçelerinde yapılan kaçakçılık operasyonunda 10 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine ve takibine yönelik operasyon düzenlendi.

Körfez ve Derince ilçelerindeki 7 ikametgah ve 2 iş yerinde yapılan aramalarda 86 bin 320 dal içi kıyılmış tütün, 236 bin dal bandrolsüz boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 6 sigara sarma makinesi, kompresör ve 431 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyonda 10 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.