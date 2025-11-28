Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

        Kocaeli'nin Körfez ve Derince ilçelerinde yapılan kaçakçılık operasyonunda 10 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 08:54 Güncelleme: 28.11.2025 - 08:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de kaçakçılık operasyonunda 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Körfez ve Derince ilçelerinde yapılan kaçakçılık operasyonunda 10 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine ve takibine yönelik operasyon düzenlendi.

        Körfez ve Derince ilçelerindeki 7 ikametgah ve 2 iş yerinde yapılan aramalarda 86 bin 320 dal içi kıyılmış tütün, 236 bin dal bandrolsüz boş makaron (filtreli sigara kağıdı), 6 sigara sarma makinesi, kompresör ve 431 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Operasyonda 10 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        Neslinur öldü, 2 kardeşin durumu ağır... 3 kardeş nasıl zehirlendi?
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Son 70 yılın en fazla can kaybına yol açan yangını!
        Emeklilikte çifte maaş önerisi
        Emeklilikte çifte maaş önerisi
        HSK'dan kritik kararname!
        HSK'dan kritik kararname!
        "ABD üçüncü dünya ülkelerinden göçü durduracak"
        "ABD üçüncü dünya ülkelerinden göçü durduracak"
        Yurda yağış geliyor! 3 bölgede sağanak!
        Yurda yağış geliyor! 3 bölgede sağanak!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü
        Maduro'dan olası saldırıya karşı "hazır olun" talimatı
        Maduro'dan olası saldırıya karşı "hazır olun" talimatı
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Cevdet Yılmaz: Enflasyon tekrar arzu ettiğimiz patikaya geldi
        Samsunspor sonunu getiremedi!
        Samsunspor sonunu getiremedi!
        Valilik açıkladı... İşte kapanacak yollar!
        Valilik açıkladı... İşte kapanacak yollar!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de frenledi!
        Fenerbahçe, Kadıköy'de frenledi!
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        Domenico Tedesco: Bizi yenmek kolay değil!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Papa'nın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapması anlamlı
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        2024’ün en popüler bebek isimleri
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?
        Bu kelimelerin "Türkçesini" biliyor muydunuz?
        12 Dev Adam'dan farklı başlangıç!
        12 Dev Adam'dan farklı başlangıç!
        Galatasaray'dan Ederson tepkisi!
        Galatasaray'dan Ederson tepkisi!

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de global ekonomik gelişmelerin Türkiye'ye etkisi değerlendirildi
        Kocaeli'de global ekonomik gelişmelerin Türkiye'ye etkisi değerlendirildi
        Çayırova'da öğrenciler doğayla buluştu
        Çayırova'da öğrenciler doğayla buluştu
        Alkollü müşteri, akaryakıt istasyonu çalışanını böyle darbetti
        Alkollü müşteri, akaryakıt istasyonu çalışanını böyle darbetti
        Kocaelispor'da futbolculara 100 milyon lira ödeme yapıldı
        Kocaelispor'da futbolculara 100 milyon lira ödeme yapıldı
        Kocaelispor, futbolculara 100 milyon TL ödeme yaptı
        Kocaelispor, futbolculara 100 milyon TL ödeme yaptı
        Evin odalarını sigara imalathanesine çevirmişler
        Evin odalarını sigara imalathanesine çevirmişler