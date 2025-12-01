Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de akaryakıt istasyonu çalışanını darbeden şüpheli yakalandı

        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir akaryakıt istasyonu çalışanını darbederek yaralayan zanlı gözaltına alındı.

        Giriş: 01.12.2025 - 22:31 Güncelleme: 01.12.2025 - 22:31
        Kocaeli'de akaryakıt istasyonu çalışanını darbeden şüpheli yakalandı
        Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir akaryakıt istasyonu çalışanını darbederek yaralayan zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Kasım'da bir akaryakıt istasyonunda görevli M.E.S'nin, yakıt almaya gelen kişi tarafından darbedildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki faaliyetin ardından ekipler, şüpheli G.G.Ö'yü gözaltına aldı.

        Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

