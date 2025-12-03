Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, "özel" bireylerin hayatına dokunuyor

        MAKBULE BEYZA GÜNBEY - Kocaeli'de hizmet veren Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, çok yönlü eğitim anlayışıyla özel gereksinimli bireylerin gelişimlerini destekleyerek dünyalarını zenginleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 11:15 Güncelleme: 03.12.2025 - 11:15
        
        MAKBULE BEYZA GÜNBEY - Kocaeli'de hizmet veren Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, çok yönlü eğitim anlayışıyla özel gereksinimli bireylerin gelişimlerini destekleyerek dünyalarını zenginleştiriyor.

        Özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı ve toplumsal hayata entegrasyonunu sağlamayı amaçlayan merkez, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde martta hizmete alındı.

        Farklı engel ve yaş gruplarına hizmet verilen merkezde erken çocukluk eğitim sınıfları, 11 bireysel sınıf, 11 grup sınıfı, 2 duyu bütünleme atölyesi, 2 dil konuşma sınıfı, 4 yetişkin istihdam atölyesi, 5 sanat atölyesi ve 2 bağımsız yaşam sınıfı bulunuyor.

        Merkezde, farklı engel ve yaş gruplarındaki 820 özel gereksinimli bireye 126 eğitim personeli ve 2 psikologla hizmet sunuluyor.

        Müzik, spor, sanat, kişisel gelişim alanlarında düzenlenen etkinliklerle özel gereksinimli bireylerin sosyalleşmesine ve becerilerini geliştirmesine imkan sağlanıyor.

        - "Bütüncül eğitim anlayışıyla aileleri de sürece dahil ediyoruz"

        Merkezin sorumlusu Cihan Ayten, AA muhabirine, merkezde uygulanan "Ben de Varım" programıyla özel gereksinimli bireylerin sanat, spor, istihdam gibi alanlarda kendilerini geliştirmelerine ve ifade etmelerine olanak tanındığını anlattı.

        Ayten, bütüncül eğitim anlayışıyla aileleri de sürece dahil ettiklerini vurgulayarak, ev ziyaretleri gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

        Bireylerin yaşadıkları ortamı ve kişileri tanıyıp aileleri bilinçlendirmeyi amaçladıklarını ifade eden Ayten, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Engel gruplarında, evde huzur ortamı ve çocukları destekleyici anne ve baba olduğunda, iyi ebeveynlerle çocuklar çok daha iyi seviyeye gelebiliyorlar. Burada yaptığımız çalışmalar ile ailelerin de evde uyguladıkları destek programları, çocukların daha iyi olması ve daha iyi bir seviyeye getirilmesi açısından çok önemli. Dolayısıyla biz de kesintisiz olarak ev ziyaretlerimizi yapıyoruz."

        - "Çocuklarımız artık günlük yaşamda daha aktif olmaya başlıyor"

        Merkezin eğitmenlerinden Zeynep Kambur da "multidisipliner" eğitim yaklaşımını benimsediklerini belirterek, özel gereksinimli bireylerin fiziksel, bilişsel ve psikososyal gelişimini amaçladıklarını söyledi.

        Çok yönlü yaklaşımın birçok alanda yararı olduğunu vurgulayan Kambur, "Mümkün olduğu kadar çok yönden çocuğa dokunup mevcut potansiyelini maksimum verimlilikte açığa çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

        Kambur, merkezde bebeklikten yetişkinliğe bireylerin yaş ve engel gruplarına göre birçok kategoride eğitim ve faaliyetleri düzenlediklerini kaydetti.

        Özel gereksinimli bireylerin merkezde yetenekleri ve ilgilerine göre hizmet aldığını anlatan Kambur, "Çocuklarımız artık günlük yaşamda daha aktif olmaya başlıyor. Bu alanda yeterli hissettikçe aktif olmak için içten motivasyon yakalamış oluyorlar. Daha çok girişkenlik, daha çok sosyal beceri geri dönüşleri oluyor. Aileler bu konuda çok hoş geri dönüşler veriyor. 'Hocam önceden böyle davranıyordu, artık böyle yapıyor, kendi yapmak istiyor' şeklinde. Buraya gelecekleri günü sayıyorlar." diye konuştu.

        Kambur, bireylerin arkadaşlık ilişkilerinin de geliştiğini dile getirerek, "Arkadaşlık ilişkilerini çözümleyip üstüne bir de birbirlerinin huylarına ve profillerine göre davranıyorlar. Aslında sosyal becerinin en temelini oluşturuyoruz burada. Uygun davranışı bu ortamda öğreniyorlar. Bunu genelleyip sosyal yaşamda daha aktif hale geliyorlar akrabalarla, eş dostla." ifadelerini kullandı.

