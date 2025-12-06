Kocaeli Valiliğinden sağanak uyarısı

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, 7 Aralık Pazar günü ilimiz genelinde kuvvetli sağanak yağış beklenmektedir. Kuvvetli sağanak yağışın oluşturabileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

