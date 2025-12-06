Kocaeli Valiliğinden sağanak uyarısı
Kocaeli Valiliği, yarın kent genelinde beklenen kuvvetli sağanak için uyarıda bulundu.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, 7 Aralık Pazar günü ilimiz genelinde kuvvetli sağanak yağış beklenmektedir. Kuvvetli sağanak yağışın oluşturabileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
