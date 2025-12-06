Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli Valiliğinden sağanak uyarısı

        Kocaeli Valiliği, yarın kent genelinde beklenen kuvvetli sağanak için uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 16:23 Güncelleme: 06.12.2025 - 16:23
        Kocaeli Valiliğinden sağanak uyarısı
        Kocaeli Valiliği, yarın kent genelinde beklenen kuvvetli sağanak için uyarıda bulundu.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, 7 Aralık Pazar günü ilimiz genelinde kuvvetli sağanak yağış beklenmektedir. Kuvvetli sağanak yağışın oluşturabileceği sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

