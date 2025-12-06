Kocaeli'de 1 kişi sokakta ölü bulundu
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 1 kişi, sokakta ölü bulundu.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 1 kişi, sokakta ölü bulundu.
Cebeci Mahallesi'nde bir işletmenin arkasında yerde hareketsiz yatan birisini gören jandarma ekipleri, durumu sağlık görevlilerine bildirdi.
Bölgeye gelen sağlık personelinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Aykut E'ye (41) ait olduğu tespit edilen cenaze, Kandıra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.