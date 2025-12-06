Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Kocaeli'de partisinin ilçe kongresine katıldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kocaeli'de partisinin 7. Olağan Gebze İlçe Kongresi'ne katıldı.

Gebze Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede konuşan Arıkan, partisinin Türkiye Kalkınma Planı'ndan bahsetti.

Arıkan, dünyanın büyük kargaşa içerisinde olduğunu, büyük krizlerle karşı karşıya kaldığını ve bunların insan hakları krizi olduğunu dile getirerek, dünyada 20'den fazla noktada aktif silahlı çatışma bulunduğunu kaydetti.

Çatışmaların yüzde 74'ünün İslam coğrafyasında gerçekleştiğine işaret eden Arıkan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çatışmalarda sadece geçtiğimiz yıl 230 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Her gün dünyada 25 bin insan açlıktan ölüyor. Bu vefatlardan 10 bini de çocuklardan oluşuyor. 2,1 milyar insan bugün dünyada temiz suya ulaşamıyor. 100 milyon insan akşam gidecek evi olmadığı için sokaklarda yaşamak zorunda kalıyor. Bunlar dünyanın kaynakları yetersiz olduğu için değil, adil paylaşılmadığı için yaşanan hadiseler."