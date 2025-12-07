Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Down sendromlu bireyler belediyenin tesisinde sosyal yaşama katıldı

        CEM ALİ KUŞ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde belediye tarafından hizmete açılan kafede servis elemanı olarak çalışan 3 down sendromlu birey, sosyal yaşama dahil oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2025 - 11:02 Güncelleme: 07.12.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Down sendromlu bireyler belediyenin tesisinde sosyal yaşama katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CEM ALİ KUŞ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde belediye tarafından hizmete açılan kafede servis elemanı olarak çalışan 3 down sendromlu birey, sosyal yaşama dahil oldu.

        Özel gereksinimli bireyleri istihdam etmeyi, hayata tutunmalarını ve sosyal hayatın içinde yer almalaını sağlamayı amaçlayan Gebze Belediyesi, "Güzide İçten Kafe"yi bir yıl önce faaliyete geçirdi.

        Servis elemanı eğitimi aldıktan sonra mutfak ve idari kısımda 6 kişinin görev yaptığı kafede çalışmaya başlayan 31 yaşındaki Fırat Karataş, 23 yaşındaki Zelal Uçak ve 24 yaşındaki Burak Karaçam, hem sosyalleşiyor hem de kazanç sağlıyor.

        Güler yüzlü hizmet anlayışıyla müşterilerin beğenisini toplayan özel gereksinimli bireyler, çalışmaya başladıktan sonra kişisel gelişim alanında da ilerleme kaydetti.

        - "Gerçekten böyle bir mekana ihtiyaç varmış"

        Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AA muhabirine, özel bireylerin sosyal hayatta yer almasına önem verdiklerini söyledi.

        Kafede çalışan down sendromlu bireylerde olumlu değişimler gözlemlendiğini anlatan Büyükgöz, "Hayata tutunma, sosyalleşme, kendilerini ifade etme ya da toplumsal hayatta daha rahat hareket edebilme kabiliyetleri gelişti. Bu anlamda da gerçekten böyle bir mekana ihtiyaç varmış." dedi.

        Büyükgöz, tanıştıklarında 3 gencin sosyal ilişkilerinin gelişkin olmadığını, şimdi ise çevreleriyle rahatça iletişim kurabilir hale geldiklerini dile getirerek, bunun da yaptıkları işin ne kadar doğru olduğunu gösterdiğini kaydetti.

        - "İş ortamında kendisini daha rahat hissediyor"

        Down sendromlu Zelal Uçak'ın annesi Galibe Uçak, işe başladıktan sonra çocuğunun öz güveninin arttığını ve iş ortamında kendisini daha rahat hissettiğini, bunun da kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

        Kızının çalışmaya başlamasıyla sakinleştiğini dile getiren Uçak, "Hayatın içerisinde olmak, bizim için de Zelal için de çok güzel. Sorumluluk alması da çok güzel. Çocukları ayırmamamız lazım. Çocuğun arkasında durmalıyız. Çocuğa nerede katkı sağlayacak bir şey varsa ailelerin de bunu desteklemesi lazım." diye konuştu.

        Down sendromlu Fırat Karataş'ın annesi Kerime Karataş da oğlunun içine kapanık olduğunu, işe başladıktan sonra öz güven kazandığını anlattı.

        Çalışmanın oğlunun kişisel gelişimine katkı sağladığını belirten Karataş, "Para kazanıyorum diye daha öz güvenli. Kazandığı parayla hayalleri var, onları gerçekleştirmek istiyor. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza öz güven kattı." ifadelerini kullandı.

        Zelal Uçak da sabah kafeye geldiğinde temizlikle işe başladığını, ardından kahve ve çay servisi yaptığını anlatarak, çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Fırat Karataş da işini sevdiğini ve mutlu olduğunu ifade ederek, iş arkadaşlarıyla da iyi anlaştığını söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'da otoparkta dumanlar yükseldi! 14 araç yandı!
        İstanbul'da otoparkta dumanlar yükseldi! 14 araç yandı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Genç hakim cinayetinde 'Ayaklı Borsa' izi! Vücut dili dehşeti ortaya çıkardı!
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Galatasaray takım otobüsüne taşlı saldırı!
        Trump'tan kara operasyonu sinyali
        Trump'tan kara operasyonu sinyali
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Her çocuk grip aşısı olmalı mı?
        Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakem yorumları!
        Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakem yorumları!
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri yeniden harekete geçti
        Dünyanın en aktif yanardağlarından biri yeniden harekete geçti
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Şimdi tatil zamanı onlarda!
        Sağanak bekleniyor! Gözler kuraklığın etkisindeki Marmara'da!
        Sağanak bekleniyor! Gözler kuraklığın etkisindeki Marmara'da!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Maduro ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Maduro ile görüştü
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        İlk icraatı kumarı yasaklamak
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Bu yılbaşında neredesiniz?
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        Başakşehir'de kazanan çıkmadı!
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        "6 kez battım, 7 kez çıktım"
        Yeni yıl öncesi "mini check-up" listesi
        Yeni yıl öncesi "mini check-up" listesi
        Çin'den Japon uçaklarına radar kilidi
        Çin'den Japon uçaklarına radar kilidi
        Fenerbahçe 2 haftada 4 puan yitirdi
        Fenerbahçe 2 haftada 4 puan yitirdi
        Tedesco: Maçı koparmamız gerekirdi!
        Tedesco: Maçı koparmamız gerekirdi!
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Rusya'dan Ukrayna'ya saldırı
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!

        Benzer Haberler

        Görenleri ürküten sıra dışa koleksiyon "Bebekler hep güler oğlum" dedi, 5 b...
        Görenleri ürküten sıra dışa koleksiyon "Bebekler hep güler oğlum" dedi, 5 b...
        Kocaeli'de eve ateş eden zanlı aranıyor
        Kocaeli'de eve ateş eden zanlı aranıyor
        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Kocaeli'de partisinin ilçe kongresine...
        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, Kocaeli'de partisinin ilçe kongresine...
        Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, Kocaeli'de ASRİAD genel kurul toplantısınd...
        Ticaret Bakan Yardımcısı Gürcan, Kocaeli'de ASRİAD genel kurul toplantısınd...
        Kocaeli Valiliğinden sağanak uyarısı
        Kocaeli Valiliğinden sağanak uyarısı
        Kocaeli'de 1 kişi sokakta ölü bulundu
        Kocaeli'de 1 kişi sokakta ölü bulundu