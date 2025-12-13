Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 7 kişinin öldüğü fabrika yangınına ilişkin iddianame hazırlandı

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikasındaki yangına ilişkin, aralarında şirket yetkililerinin de bulunduğu 8'i tutuklu, 2'si firari 16 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 17:09 Güncelleme: 13.12.2025 - 17:09
        Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, kozmetik firmasının sahibi ve yöneticileri İsmail O, Altay Ali O. ve tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi sonucu ölen Kurtuluş O'nun susma hakkını kullanarak, emniyette, savcılıkta ve sulh ceza hakimliğinde savunma yapmadığı belirtildi.

        İddianamede, tutuklu bulunan kozmetik firması yetkilileri Altay Ali O. ve kardeşi İsmail O. ile ortak üretim yaptığı değerlendirilen kozmetik firmasının tutuklu yetkilileri Aleyna O. ve Gökberk G. hakkında "olası kastla öldürme" suçundan 7'şer kez müebbet, "nitelikli mala zarar verme" suçundan ise 3'er kez 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

        Küresel Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminin (OSGB) firmasının işletmecisi firari Ü.Ç, sorumlu müdürü tutuklu Ü.A. ile iş güvenliği uzmanları M.D. ve S.Ç, fabrika binasının eski sahibi tutuklu G.D, binayı satın alan şirketin yetkilileri C.Ö.Y, Ö.Y. ve Ö.Y. hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istenilen iddianamede, kozmetik firması yetkililerinin kaçmasına yardım ettikleri gerekçesiyle tutuklu şüpheliler A.O.A. ve O.Y. ile Ö.A. ve firari A.B. için "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunuldu.

        - Dilovası Belediyesi ve SEDAŞ hakkında ek iddianame düzenlenecek

        İddianamede, bilirkişi raporunda kusur ve sorumlulukları tespit edilen Dilovası Belediyesi yetkilileri ile SEDAŞ görevlileri hakkında, tabi oldukları farklı soruşturma usulleri nedeniyle mevcut dosyadan ayırma kararı verildiği belirtildi.

        Ana dosyanın gecikmemesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik inceleme ve soruşturmanın ayrı dosya üzerinden yürütülmesinin kararlaştırıldığı, bu kapsamda dosyanın Cumhuriyet Başsavcılığının ayrı soruşturma numarasına kaydedildiği belirtilen iddianamede, soruşturmanın tamamlanmasının ardından dosyaların birleştirilmesi talebiyle ek iddianame düzenleneceği ifade edildi.

        - Olay

        Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

        Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırılan Tuncay Yıldız da kurtarılamamıştı.

        Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 7 kişi tutuklanmış, Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmış, fabrika sahiplerinden olan ve tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp krizi geçiren Kurtuluş O. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

        Bilirkişi raporunda, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sahada etkin şekilde yerine getirmediği belirlenen Küresel OSGB sorumlu müdürü Ü.A. 3 Aralık'ta, yapıyı yangın güvenliği açısından eksik ve tehlikeli durumda kiraya verdiği ve bu nedenle "tali ağır kusurlu" olduğu değerlendirilen fabrika binasının eski sahibi G.D. de 4 Aralık'ta tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

