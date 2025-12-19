Futbol: Trendyol Süper Lig
Hakemler: Gürcan Hasova, Mehmet Kısal, Onur Gülter
Kocaelispor: Jovanovic, Balogh, Smolcic, Agyei (Dk. 86 Can Keleş), Keita, Haidara, Churlinov (Dk. 73 Rivas), Linetty, Ahmet Oğuz, Tayfur Bingöl (Dk. 86 Samet Yalçın), Petkovic (Dk. 90+1 Serdar Dursun)
Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Veysel Sarı, Giannetti, Saric, Bünyamin Balcı, Soner Dikmen (Dk. 75 Ceesay), Safuri (Dk. 65 Abdülkadir Ömür), Paal, Ballet (Dk. 75 Doğukan Sinik), Van de Streek (Dk. 84 Engin Poyraz Efe Yıldırım), Boli
Goller: Dk. 24 Smolcic, Dk. 37 Tayfur Bingöl (Kocaelispor), Dk. 32 Giannetti (Hesap.com Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 58 Petkovic, Dk. 59 Furkan Gedik, Dk. 79 Rivas, DK. 84 Haidara (Kocaelispor), Dk. 46 Veysel Sarı, Dk. 55 Safuri, Dk. 58 Ballet (Hesap.com Antalyaspor)
