        Kocaelispor-Antalyaspor maçının ardından

        Kocaelispor-Antalyaspor maçının ardından

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2025 - 23:12 Güncelleme: 19.12.2025 - 23:12
        Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kocaelispor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Hesap.com Antalyaspor'da yardımcı antrenör Alaattin Gülerce, ikinci yarıda gösterilen mücadeleden memnun olduğunu söyledi.

        Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gülerce, iki takımın da sahada iyi bir mücadele ortaya koyduğunu belirterek, futbolun hata oyunu olduğunu bir kez daha gördükleri bir maç oynadıklarını, hataları az yapanın kazandığı bir karşılaşma olduğunu aktardı.

        Maça talihsiz golle başladıklarını dile getiren Gülerce, beraberliği yakaladıklarını ancak sahadan istedikleri sonuçla ayrılamadıklarını, buna rağmen özellikle ikinci yarıda gösterilen mücadeleden dolayı takımını tebrik ettiğini kaydetti.

        Takımın ligdeki durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Gülerce, "Artık bu maçı bırakıp kupa maçından sonraki arada en iyi şekilde hazırlanarak yolumuza devam edeceğiz. Puan açısından zor bir süreçten geçiyoruz, inişli çıkışlı bir grafiğimiz var. Önümüzde kupa maçı var. O maçın ardından devre arasına gireceğiz ve bundan sonraki yol haritamızı belirleyeceğiz." diye konuştu.

        Gülerce, iki takım taraftarının centilmence bir görüntü sergilediğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

        "Kocaelispor'un seyircisini, taraftarını benim burada anlatmama gerek yok. Özellikle iki kardeş takımın tribünde beraber gösterdikleri coşku, sevinç çok nadir görülen bir şeydir. O yüzden ben buradan Kocaelispor taraftarına, maça gelen Antalyaspor taraftarına tekrar teşekkür ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

