Kocaeli'de otoyol gişelerine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde gişelere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Giriş: 19.12.2025 - 23:45 Güncelleme: 19.12.2025 - 23:45
        Anadolu Otoyolu'nun Gebze kesiminde gişelere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Otoyolun Gebze geçişinde Ü.Y. idaresindeki 34 MGV 886 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu bağlantı yolunda Gebze Organize Sanayi Bölgesi gişelerine çarptı.

        Kazada sürücü ile yanındaki M.Y. ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Aracın çarptığı gişe geçici olarak kapatıldı.

