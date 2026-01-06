Habertürk
        Kocaeli'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 12:14 Güncelleme: 06.01.2026 - 12:29
        Kocaeli'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

        Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde yürüyen Özcan E'ye (50) kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

        Olayda, bacağına mermi isabet eden Özcan E. ile durakta otobüs bekleyen Safinaz A. (35) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis, şüphelinin yakalanması için çalışması başlattı.

