Kocaeli'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde yürüyen Özcan E'ye (50) kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.
Olayda, bacağına mermi isabet eden Özcan E. ile durakta otobüs bekleyen Safinaz A. (35) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışması başlattı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.