Kocaeli'de silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda, bacağına mermi isabet eden Özcan E. ile durakta otobüs bekleyen Safinaz A. (35) yaralandı.

Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde yürüyen Özcan E'ye (50) kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

