Kocaeli'de 2025'te 5 binin üzerinde düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, geçen yıl kentte ve çevre illerde yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen 5 binin üzerinde düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi.

Valilikte düzenlenen Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, terör ve organize suç örgütleri, kaçakçılık, asayiş, trafik, GBT kontrolleri, aranan şahısların yakalanması, silah ve ruhsat kontrolleri, uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadeleyle ilgili konular ele alındı.

Toplantıda konuşan Vali Aktaş, 2025'te emniyet ve jandarma ekiplerinin terörle mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda 3 PKK/KCK, 12 FETÖ, 26 DEAŞ üyeliği iddiasıyla yakalanan ve diğer terör örgütleriyle ilişkili 11 zanlının tutuklandığını belirtti.

Aranan kişilere ve kaçakçılık suçlarına yönelik çalışmalara değinen Aktaş, "İlimizde ve Türkiye genelinde aranan kişilerin başka bir suç işlemeden cezaevlerine teslimi noktasında arkadaşlarımızın çalışmalarıyla 2025 yılında hapis cezası bulunan toplam 4 bin 635 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edilmiş, cezaevine girmeleri sağlanmıştır." dedi.