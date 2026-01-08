Habertürk
        Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de kamyon ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde servis minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        Giriş: 08.01.2026 - 09:06 Güncelleme: 08.01.2026 - 09:06
        Kocaeli'de kamyon ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde servis minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

        S.K. idaresindeki 34 LRH 551 plakalı servis minibüsü ile A.C. yönetimindeki demir saç yüklü 34 DPE 43 plakalı kamyon, otoyolun Gebze kesimi Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

        Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Olay nedeniyle bağlantı yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

