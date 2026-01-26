Habertürk
Habertürk
        Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir inşaattan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 09:32 Güncelleme: 26.01.2026 - 09:32
        Kocaeli'de hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir inşaattan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 20 Ocak'ta Darıca'da bir inşaattan çeşitli malzemelerin çalınmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

        Yapılan incelemede şüpheli E.K. (48), polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

