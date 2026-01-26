Habertürk
Habertürk
        Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de iş insanı ve doktora suikast planladıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

        Kocaeli'de bir iş insanı ve doktora suikast planladıkları ileri sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2026 - 19:20 Güncelleme: 26.01.2026 - 19:20
        Kocaeli'de iş insanı ve doktora suikast planladıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı
        Kocaeli'de bir iş insanı ve doktora suikast planladıkları ileri sürülen 6 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentteki bir doktor ile iş adamının tetikçi aracılığıyla öldürülmek istendiği bilgisi üzerine harekete geçti.

        Çalışma kapsamında ekipler, iş insanı ve doktoru korumaya aldı.

        Ekiplerin Kocaeli ve Bursa'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda İ.G, E.Ö, K.Ö, K.F.G. ile tetikçi olduğu öğrenilen G.M.K. ve zanlıların bağlantı kurduğu S.A. gözaltına alındı.

        Yapılan aramalarda, 4 tabanca, çok sayıda mermi ve olayla ilgili verildiği değerlendirilen çekler ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

        Bu arada, tetikçi olduğu ileri sürülen G.M.K. ile bazı şüphelilerin kahvehanede konuşması, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

