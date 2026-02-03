Dilovası'nda 13 yataklı Palyatif Bakım Merkezi hizmete açıldı

Kocaeli'de Dilovası Devlet Hastanesi bünyesinde 13 yatak kapasiteli Palyatif Bakım Merkezi açıldı.



İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Dilovası'nda sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, merkezin özellikle yoğunbakım sonrası taburcu olan hastalar için ara durak niteliğinde olacağını söyledi.



Başhekim Ömer Naci Yılmaz da merkezin İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırsever iş insanı Mustafa Türker'in katkılarıyla hizmete açıldığını kaydetti.





Yılmaz, 13 yataklı Palyatif Bakım Merkezinde farklı hastanelerde yoğun bakım süreci tamamlanan hastaların eve geçiş döneminde tedavilerini sürdüreceklerini belirterek, "Özellikle kronik rahatsızlığı bulunan hastalarımızın ağrılarının azaltılması ve yaşam kalitelerinin artırılması amacıyla sağlık personelimizin gözetiminde hizmet verilecek." dedi.



AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü ve Cemil Yaman da konuşma yaptı.



Konuşmaların ardından Palyatif Bakım Merkezinin açılış kurdelesi kesildi.



Açılış törenine, Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi (DOSB) Başkanı Mustafa Türker ve hastane personeli katıldı.

