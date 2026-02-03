Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de doğaseverler Flamingo Şenliği'nde buluştu

        Kocaeli'de "Doğa Kocaeli" etkinlikleri kapsamında 3. Flamingo Şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 12:11 Güncelleme: 03.02.2026 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de doğaseverler Flamingo Şenliği'nde buluştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'de "Doğa Kocaeli" etkinlikleri kapsamında 3. Flamingo Şenliği düzenlendi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü işbirliğiyle İzmit Körfezi Kuş Cenneti'nde gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 300 doğasever katıldı.

        Flamingolar başta olmak üzere çok sayıda kuş türünün gözlemlendiği etkinliğe, aileler, çocuklar ve doğa tutkunlarının yanı sıra Kocaeli Uluslararası Misafir Öğrenciler Derneği koordinasyonunda Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bünyesindeki Kocaeli Uluslararası Öğrenci Akademisi öğrencileri de katılım sağladı.

        Saha gözlemleri yapılan etkinlikte, katılımcılar veri toplama çalışmalarına dahil edildi. Gözlemlerde 39 farklı kuş türü tespit edilirken, bölgede kışlayan flamingo sayısının geçen yıla göre arttığı belirlendi.

        Etkinlik alanında "Allı Turna Sanat Atölyesi", "Flamingo Baskı Atölyesi", "DKMP Tanıtım Standı" ve "Yaban Yaşam Hastanesi Atölyesi" kuruldu. Program kapsamında, Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavileri tamamlanan yeşilbaş ördekler, doğal yaşam alanlarına salındı.

        Açıklamada, Körfez dip çamuru temizleme projesiyle ekosistemin güçlendiği, alanda 170 kuş türünün gözlemlendiği, Kocaeli Kuş Halkalama İstasyonu'nda yürütülen çalışmalarla da kuş göçlerinin izlendiği ve verilerin doğa koruma çalışmalarında kullanıldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        İş insanı yangın merdiveninde ölü bulundu!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        Yere düştü ama kalkamadı... Kaleciyi ölümden polis kurtardı!
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        Akılalmaz olay! Isınmak istedi 5 aracı yaktı!
        Akılalmaz olay! Isınmak istedi 5 aracı yaktı!
        Junior Olaitan, Beşiktaş için geliyor!
        Junior Olaitan, Beşiktaş için geliyor!
        Otomobil satışları yıla hızlı başladı
        Otomobil satışları yıla hızlı başladı
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Kan donduran şiddet! 54 gün oldu... Makineyle yaşıyor!
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        10 kişinin öldüğü katliam gibi kazada kahreden ayrıntı!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!
        Bedeni parçalanıp poşetlere konulmuştu... Kesik başı 3 km uzağa bırakmış!

        Benzer Haberler

        Kartepeli karateciler Sakarya'dan 6 madalyayla döndü
        Kartepeli karateciler Sakarya'dan 6 madalyayla döndü
        Başiskele'de "Gönül Bağı" gönüllüleri huzurevi sakinleriyle buluştu
        Başiskele'de "Gönül Bağı" gönüllüleri huzurevi sakinleriyle buluştu
        İzmit Körfezi'nin zarif misafirleri şenlikte görüntülendi
        İzmit Körfezi'nin zarif misafirleri şenlikte görüntülendi
        Gölcük'te yeni Hükümet Konağı hizmete girdi
        Gölcük'te yeni Hükümet Konağı hizmete girdi
        Vatandaşlar Şehir Hastanesi'ne direkt ulaşımdan memnun Kocaeli Şehir Hastan...
        Vatandaşlar Şehir Hastanesi'ne direkt ulaşımdan memnun Kocaeli Şehir Hastan...
        Kocaeli'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı