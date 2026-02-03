Habertürk
Habertürk
        Kocaelispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

        Kocaelispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

        Kocaelispor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda 5 Şubat Perşembe günü sahasında Beşiktaş'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 16:43 Güncelleme: 03.02.2026 - 16:43
        Kocaelispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
        Teknik direktör Selçuk İnan, Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmandan sonra yaptığı açıklamada, dün Fenerbahçe karşısında istemedikleri bir sonuç aldıklarını belirterek, kazanmaya yakın olan tarafın kendileri olduğunu söyledi.

        O maçı geride bırakıp Beşiktaş karşılaşmasına konsantre olduklarını aktaran İnan, "Beşiktaş maçı bizim için çok önemli çünkü kupada da yolumuza devam etmek istiyoruz. Belirleyici bir maç olacak. Beşiktaş, önemli oyunculara sahip bir takım. Bizi zorlu bir mücadele bekliyor. Sahamızda, stadımızda seyircimizle avantajlı bir skor almak istiyoruz." diye konuştu.


        Bir basın mensubunun "Gol sevinci sırasında Fenerbahçeli futbolcu Milan Skriniar'ın Kocaelispor tribünlerine yaptığı hareketle ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine İnan, bu tür hareketleri tasvip etmediklerini kaydetti.

        "Skriniar'ın yaptığı hareket ahlak sınırlarını aşan bir hareket, bu kabul edilemez." diyen İnan, "Ülkemizde bu tür hareketler hiç hoş karşılanmıyor. Oyuncuların hangi takımın formasını giydiği fark etmeksizin konuşuyorum. Kocaelispor taraftarı büyük bir camia. 35 bin insan karşısında bu hareketi yapmak, tabii ki kabul edilemez bir durum. Bu saygısızlıktı. Keza Alvarez'in yaptığı hareket de tahrik edici bir hareketti." ifadelerini kullandı.

        İnan, dün yapılan hareketler sonrası verilen kararların hakemler adına utanç verici olduğunu kaydederek, "Buna vesile olan hakemler, görüntüleri izledikten sonra utanmalı." dedi.


        Transferle ilgili soru üzerine İnan, limitle ilgili sıkıntıları olduğunu, fırsat olursa hücum bölgesine takviye yapmak istediklerini söyledi.

        İnan, "Teknik direktörlük kariyerinizde en fazla galibiyeti, '4 büyükler' olarak tabir edilen kulüpler arasından Beşiktaş'a karşı aldınız. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna karşılık, bunun tesadüf olduğunu kaydetti.

        Her müsabakaya farklı hazırlandıklarını belirten İnan, hangi takım olursa olsun maçı kazanmak istediğini ifade etti.


        Trendyol Süper Lig'de deplasmanda yapacakları Zecorner Kayserispor maçına ilişkin soru üzerine İnan, her karşılaşmanın ayrı zorluğu bulunduğunu dile getirdi.

        İnan, her puanın çok değerli olduğunu vurgulayarak, Zecorner Kayserispor karşılaşmasına da en iyi şekilde hazırlanacaklarını söyledi.





        - Gökhan Değirmenci: "Kupada gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz"

        Yeşil-siyahlı ekibin kalecisi Gökhan Değirmenci, dün Fenerbahçe karşısında hak etmedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını kaydetti.

        Türkiye Kupası'nda iddialı olduklarını vurgulayan Gökhan, "Sahamızda güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Bir an önce Fenerbahçe maçını unutup kupada iddialı olduğumuzu tekrar herkese göstermek istiyoruz. İnşallah Beşiktaş maçını içeride kazanıp yolumuza kupada da devam etmek istiyoruz. İnşallah kupada gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz." diye konuştu.

        Gökhan Değirmenci, Skriniar'ın hareketine ilişkin soru üzerine ise "Bu, olmaması gereken bir şey. Herkese 'Ailenizle, çocuklarınızla maça gelin.' diyoruz. Bu tarz hareketleri ne kendisine ne de camiasına yakıştırdım. Olmaması gereken bir hareketti. Maalesef bunun karşılığı da olmadı. Bu tarz hareketler arkasında durulacak hareketler de değil. Camialar oyuncuların arkasında durur ama bu tarz hareketlerde eminim ki Fenerbahçe camiası da kendisine yaptığının yanlış olduğunu dile getirmiştir. Biz Müslüman bir ülkeyiz. Zaten bunun dünyanın hiçbir yerinde yapılmaması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.





        - Antrenman


        Kocaelispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

        Trendyol Süper Lig'de dün Fenerbahçe ile oynanan maçta forma giyen futbolcular, idmanda düz koşu yaptı. Diğer oyuncular ise pas çalışması gerçekleştirdi.

        Yeşil-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

