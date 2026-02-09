Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de duvarına kamyonet çarpan evde 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, geri manevra yapan kamyonetin bir evin duvarına çarpması sonucu, evde bulunan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 22:27 Güncelleme: 09.02.2026 - 22:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de duvarına kamyonet çarpan evde 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, geri manevra yapan kamyonetin bir evin duvarına çarpması sonucu, evde bulunan kişi yaralandı.

        28 Haziran Mahallesi Dere ve Mevlevi sokakların kesişiminde M.K. idaresindeki 34 UH 2239 plakalı hurda kağıt ve atık malzeme yüklü kamyonet, geri manevra yaptığı sırada bir evin duvarına çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle duvardan kopan tuğla parçaları, evin salonunda kanepede oturan Ahmet Kılıç'ın üzerine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan Kılıç, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kamyonetin sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadıköy'de Fener alayı: 3 puanı 3 golle aldı!
        Kadıköy'de Fener alayı: 3 puanı 3 golle aldı!
        "Bölgenin yeni bir savaşı kaldıracak durumu yok"
        "Bölgenin yeni bir savaşı kaldıracak durumu yok"
        7 yaşındaki öğrenciyi darp davasında karar
        7 yaşındaki öğrenciyi darp davasında karar
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        Epstein'in eski kız arkadaşı Gishlaine Maxwell, susma hakkını kullandı
        Epstein'in eski kız arkadaşı Gishlaine Maxwell, susma hakkını kullandı
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        Arkadaşa 7 bıçak darbesi!
        Arkadaşa 7 bıçak darbesi!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Mal varlığına el konuldu
        Mal varlığına el konuldu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        Fenerbahçe'de ayrılık!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        En sevdiğiniz yemek belki de bu listede!
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Burhan ustanın kişiye özel udları dünyaya açılıyor Tesadüfen başladığı mesl...
        Burhan ustanın kişiye özel udları dünyaya açılıyor Tesadüfen başladığı mesl...
        Dilovası'ndaki patlamanın iddianamesi yeniden hazırlandı: Can pazarı yaşanı...
        Dilovası'ndaki patlamanın iddianamesi yeniden hazırlandı: Can pazarı yaşanı...
        Kocaeli'de konteyner ile tır dorsesi arasında sıkışan işçi yaralandı
        Kocaeli'de konteyner ile tır dorsesi arasında sıkışan işçi yaralandı
        Dilovası yangının iddianamesi yeniden yazıldı, otopsi raporları açıklandı
        Dilovası yangının iddianamesi yeniden yazıldı, otopsi raporları açıklandı
        Çarptığı araca levye ile saldırdı, giderken ışıklı çiçek buketi bıraktı Par...
        Çarptığı araca levye ile saldırdı, giderken ışıklı çiçek buketi bıraktı Par...
        Camlarını kırdığı otomobile ışıklı çiçek buketi fırlattı; o anlar kamerada
        Camlarını kırdığı otomobile ışıklı çiçek buketi fırlattı; o anlar kamerada