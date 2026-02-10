Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de hayatını kaybeden lise öğrencisinin cenazesi defnedildi

        Kocaeli'de okulda fenalaşması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 16 yaşındaki lise öğrencisi, Kandıra ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 15:17 Güncelleme: 10.02.2026 - 15:17
        Kocaeli'de hayatını kaybeden lise öğrencisinin cenazesi defnedildi
        Kocaeli'de okulda fenalaşması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 16 yaşındaki lise öğrencisi, Kandıra ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

        İzmit Muallim Naci Anadolu Lisesi'nde dün fenalaşması üzerine kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 10. sınıf öğrencisi Yusuf Eymen Dalca'nın cenazesi, yakınlarınca morgdan alınarak Dalca Camisi'ne getirildi.

        Dalca'nın ailesi burada taziyeleri kabul etti. Öğle vakti kılınan namazın ardından Dalca'nın cenazesi, mahalle mezarlığına defnedildi.

        Törene, aile ve yakınların yanı sıra Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, Dalca'nın öğretmenleri, arkadaşları ile vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

