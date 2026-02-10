Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        TÜRKPATENT Başkanı Durak, Kocaeli'de konuştu:

        Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Muhammed Zeki Durak, "Dünyada tasarım başvurularında, yerli tasarımda 3'üncü sıradayız. 194 ülkenin arasında 3'üncü sıradayız, bu bizim açımızdan bir gurur. Yerli marka başvurularında dünyada 6'ncı, Avrupa'da 1. sıradayız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 20:33 Güncelleme: 10.02.2026 - 20:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        TÜRKPATENT Başkanı Durak, Kocaeli'de konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Muhammed Zeki Durak, "Dünyada tasarım başvurularında, yerli tasarımda 3'üncü sıradayız. 194 ülkenin arasında 3'üncü sıradayız, bu bizim açımızdan bir gurur. Yerli marka başvurularında dünyada 6'ncı, Avrupa'da 1. sıradayız." dedi.

        Durak, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Patent Ticarileştirme Lansman Programı'nda yaptığı konuşmada, yapay zeka, büyük veri ve otonom sistemler gibi konularda dünyada bir yarışın olduğunu belirterek, yapay zekanın her geçen gün biraz daha iyileşerek değiştiğini söyledi.

        Her ülkenin kendi teknolojisini koruma konusunda bir misyonu olduğunu ifade eden Durak, bu anlamda Türk Patent ve Marka Kurumu olarak kendilerine ait misyonlarının bulunduğunu kaydetti.

        Durak, Türkiye'deki fikri mülkiyeti üst sıralara çıkarmak için çalıştıklarını aktararak, bu kapsamda üniversitelerde programlar yapıp, akademisyenlerle görüştüklerini bildirdi.

        Üniversitelerin öğrenci yetiştirmek ve bilgi üretmek gibi misyonlarının bulunduğunu ifade eden Durak, "Bilgi üretmek konusunda makale yazılıyor, yayınlar yapılıyor. Üniversitelerimiz bu konuda ciddi başarılar elde etti. Diğer bir konu da patent ve fikri mülkiyet üretmek. Burada bazen hocalarımızın bilgisi ve tecrübesi çok fazla, farkındalığı yüksek oluyor, onlar ticarileşme konusunda biraz daha hızlı hareket edebiliyorlar. Bazı hocalarımıza da bizler destek olma arzusundayız." diye konuştu.

        - "Patent İşbirliği Anlaşması kapsamında başvuru yapan kadın buluşçu oranında dünyada 1. sıradayız"

        Durak, patent başvuru sürecinde belirli bir potansiyele ulaştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Yaptığımız çalışma neticesinde üniversitelerimizden gelen çalışmaların geçen yıla nazaran yüzde 22 arttığını gördük. Dünyada tasarım başvurularında, yerli tasarımda 3'üncü sıradayız. 194 ülkenin arasında 3'üncü sıradayız bu bizim açımızdan bir gurur. Yerli marka başvurularında dünyada 6'ncı, Avrupa'da 1. sıradayız. Yerli patent başvurularında dünyada 10'uncu sıradayız ve bu da bizim açımızdan bir gurur. Başvuru sürecinde belirli bir potansiyele ulaştık. Geçtiğimiz yıl 11 bin 394 başvurumuz vardı. Patent İşbirliği Antlaşması (PCT) kapsamında başvuru yapan kadın buluşçu oranında da dünyada 1. sıradayız. Bu da gerçekten gurur duyduğumuz konulardan bir tanesi."

        GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar da üniversite olarak değişimi izleyen değil, yöneten bir kurum olmak istediklerini söyledi.

        Bir buluşun patentlenmesinin büyük bir başarı olduğunu ifade eden Mantar, "Buluş sanayiye inmedikçe, bir fabrikada çarka, bir hastanede şifaya veya ofiste konfora dönüşmedikçe misyonunu tamamlamış sayılamaz. AR-GE önemlidir. Sanayiye veya ürüne dönüşmese de AR-GE'nin bir değeri vardır. AR-GE ürün olarak sektörde ekonomik katkıya, insanlık faydasına dönüşünce çok daha kıymetli oluyor." dedi.

        Konuşmaların ardından yaptıkları çalışmalarla patent almaya hak kazanan ve ticarileşme sürecini tamamlayan akademisyenlere TÜRKPATENT Başkanı Durak ile GTÜ Rektörü Mantar tarafından plaket verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        Melisa bebeğin annesinin ve bakıcısının ifadeleri ortaya çıktı
        Melisa bebeğin annesinin ve bakıcısının ifadeleri ortaya çıktı
        10 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        10 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        "Beni motive ediyor"
        "Beni motive ediyor"
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        Güneş patlamaları neden arttı?
        Güneş patlamaları neden arttı?
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı

        Benzer Haberler

        HEKİMSEN Genel Başkanı Kurban: "Hekimlik Meslek Kanunu Meclis sürecine giri...
        HEKİMSEN Genel Başkanı Kurban: "Hekimlik Meslek Kanunu Meclis sürecine giri...
        Sağlık politikalarının geleceğiyle ilgili güçlü istişare
        Sağlık politikalarının geleceğiyle ilgili güçlü istişare
        Planlı cinayette 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi Cinayet davasında...
        Planlı cinayette 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi Cinayet davasında...
        Dereye sürüklenen araç ertesi gün ortaya çıktı Kendi imkanlarıyla aradı, gö...
        Dereye sürüklenen araç ertesi gün ortaya çıktı Kendi imkanlarıyla aradı, gö...
        Kocaeli'de hayatını kaybeden lise öğrencisinin cenazesi defnedildi
        Kocaeli'de hayatını kaybeden lise öğrencisinin cenazesi defnedildi
        Lastik sektöründe 4 bin 500 işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri...
        Lastik sektöründe 4 bin 500 işçiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri...