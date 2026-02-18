Kocaeli'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurulan kadın öldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.



İstasyon Mahallesi'ndeki tren istasyonunda Aylin Polat Dağ (55) ile boşanma aşamasındaki kocası Erdal Dağ arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine Erdal Dağ, yanında bulunan silahla eşine ateş etti.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık görevlilerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

