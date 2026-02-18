Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abiş'in vefat eden annesi son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş'in vefat eden annesi Gülhan Abiş'in cenazesi toprağa verildi. Tedavi gördüğü Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren 81 yaşındaki Abiş'in cenazesi Gölcük ilçesindeki Ulaşlı Camisi'ne getirildi. Abiş'in cenazesi, kılınan namazın ardından Ulaşlı Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazeye, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Vali Yardımcısı Abdulrauf Ulusoy, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, bazı ilçe belediye başkanlarıyla vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.