Kocaeli'de erik ağaçları çiçek açtı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erik ağaçları çiçeklendi. Şubat ayında gündüz sıcaklıklarının 14 ila 25 dereceye kadar yükseldiği ilçede, bitki örtüsünde "yalancı bahar" hareketliliği gözlendi. Kayacık ve Dereköy mahallelerinde erik ağaçları, güneşli ve sıcak havanın etkisiyle çiçek açtı. Bahar aylarında çiçek açması beklenen ağaçların bu dönemde renklenmesi vatandaşlar tarafından görüntülendi.

