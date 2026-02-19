Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de erik ağaçları çiçek açtı

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erik ağaçları çiçeklendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2026 - 12:28 Güncelleme: 19.02.2026 - 12:32
        Kocaeli'de erik ağaçları çiçek açtı
        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle erik ağaçları çiçeklendi.


        Şubat ayında gündüz sıcaklıklarının 14 ila 25 dereceye kadar yükseldiği ilçede, bitki örtüsünde "yalancı bahar" hareketliliği gözlendi.


        Kayacık ve Dereköy mahallelerinde erik ağaçları, güneşli ve sıcak havanın etkisiyle çiçek açtı.


        Bahar aylarında çiçek açması beklenen ağaçların bu dönemde renklenmesi vatandaşlar tarafından görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

