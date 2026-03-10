Canlı
        Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Giriş: 10.03.2026 - 15:10 Güncelleme:
        Kocaeli'de devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

        Mülkişeyhsuvar Mahallesi'nde Himmet İ. (62) idaresindeki 54 DE 752 plakalı traktör, geri manevra sırasında devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

