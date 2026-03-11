Canlı
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobilin kafeteryaya girdiği kazada 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin kafeteryaya girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 00:18 Güncelleme:
        Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde seyreden M.Ö. idaresindeki 45 AUT 070 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tramvay yolu üzerindeki bir kafeteryaya girdi.

        Kazada sürücü ile kafeteryadaki ismi öğrenilemeyen müşteri yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Kocaeli Devlet ile Kocaeli Üniversitesi hastanelerine kaldırıldı.

        Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, otomobilin kafeteryaya girmesi ve çarpmanın etkisiyle içerideki eşyaların savrulması yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

