Kocaeli'de silahlı kavgada 2 kardeşin öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki bir kafede çıkan silahlı kavgada 2 kardeşin öldürülmesi, 1 kişinin de yaralanmasına ilişkin davaya devam edildi.



Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler Nebahat Akın ile Mehmet Akın, mağdur müşteki Selim Ç. ve taraf avukatları katıldı.



Söz verilen tutuklu sanık Furkan G, maktul Hasan Akın ile kardeş gibi olduklarını, beraber iş yaptıklarını ancak son zamanlarda anlaşmazlıklar yüzünden kendisinin işi ayırmak istediğini söyledi.



Maktul Hasan'ın, ağabeyi Ahmet Akın'ı aralarındaki işi sonlandırma görüşmelerine dahil ederek kendisini tehdit ettiğini belirten sanık Furkan G, olay günü de ilk olarak maktul Ahmet Akın'ın, Fatih isimli biriyle kafeye geldiğini kaydetti.



Furkan G, maktul Ahmet Akın'ın "Ben buraya sıkıntı çıkarmaya, cinayet işlemeye geldim, ev hapsimi yakıp çıktıysam bu iş burada bitecek." dediğini öne sürerek kargaşa çıkardığını, o esnada da silah sesi duyduğunu anlattı.



Kendilerine ateş edildiğini düşündüğü için silahıyla ateş ederek olay yerinden ayrıldığını iddia eden Furkan G, "Öldürme kastım yoktu. Hedef gözetmeden ateş ederek kaçtım. Tek istediğim hayatta kalmaktı. Ölüm korkusuyla, panikle yaptım." ifadelerini kullandı.



Tutuklu sanık Oğuzhan S. de maktullerin ikisiyle de husumeti olmadığını, sanık Furkan G. ve maktul Ahmet Akın arasındaki tartışmaya şahit olduğunda güvenliğe polisi aramasını söylediğini aktardı.



Hasan Akın'ın kafeye kalabalık bir grupla geldiğini anlatan Oğuzhan S, ateş açılmaya başlandığında kendi silahıyla yere 2 kez ateş ettiğini, ardından Hasan Akın'ın yere düştüğünü gördüğünü ama nasıl yaralandığını görmediğini ileri sürdü.



Söz verilen suça sürüklenen çocuk B.Y. de olay yerine gittiğinde Hasan'ın yerde yattığını ve kendisinden silahı denize atmasını istediğini anlattı.



Korktuğu için silahı alıp kaçtığını iddia eden B.Y, "Çocuk mahkemesindeki savunmamı tekrar ediyorum. Silahı delilleri gizlemek amacıyla almadım." dedi.



Maktullerin annesi müşteki Nebahat Akın, "2 insan ölmüş, kimin öldürdüğü belli değil. Arkalarından vurulmuşlar, kimin vurduğu belli değil. Sizin adaletinize güveniyorum. Cezalandırılmalarını istiyorum." dedi.



Mağdur müşteki Selim Ç. ve tanıkların da dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.



- Olay



Kozluk Mahallesi'ndeki bir kafede 6 Eylül 2024'te, Hasan ve ağabeyi Ahmet Akın ile işletme sahipleri arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine iki kardeş ile müşteri Selim Ç. yaralanmıştı.



Hastaneye kaldırılan yaralılardan ağabey ve kardeşi hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan Furkan G. ve Oğuzhan S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, Bedirhan B. ve Fahri A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Furkan G'nin, Ahmet ve Hasan Akın'a yönelik "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet, Selim Ç'yi "kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.



Tutuklu sanık Oğuzhan S. hakkında Hasan Akın'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istenen iddianamede, tutuksuz sanıklar Bedirhan B. ve Fahri A'nın ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.



Birleştirilen dosya kapsamında suça sürüklenen çocuklar U.K, B.Y. ve A.A'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "6136 sayılı Kanun'a muhafelet", "basit yaralama" ve "birden fazla kişi ile tehdit" suçlarından ceza almaları isteniyor.

