        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaeli'de inşaat alanındaki çalışmalar sırasında istinat duvarı çöktü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşaat alanındaki istinat duvarının çökmesi sonucu bir sokak yaya ve taşıt trafiğine kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 16:03 Güncelleme:
        Kocaeli'de inşaat alanındaki çalışmalar sırasında istinat duvarı çöktü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşaat alanındaki istinat duvarının çökmesi sonucu bir sokak yaya ve taşıt trafiğine kapatıldı.

        Barış Mahallesi 1843. Sokak'ta bulunan 6 katlı iki binanın arasındaki inşaat alanının istinat duvarı çalışmalar sırasında devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

        Alana güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, 1843. Sokak'ı trafiğe kapattı.

        Belediye ekiplerinin ön inceleme yaptığı alanda, AFAD ekiplerinin katılımıyla bölgedeki 2 binada hasar tespit çalışması gerçekleştirilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

