        Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis bulunan hükümlü yakalandı.

        Giriş: 11.03.2026 - 12:55
        Kocaeli'de 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan Y.G'yi (28) Darıca'da yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

