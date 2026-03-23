Karamürsel Seyyar Pazarcılar Odası'nda başkanlığa Fatih Özkaplan seçildi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Seyyar Pazarcılar Odası 7. Olağan Genel Kurulu'nda Fatih Özkaplan başkanlığa seçildi. Yasin Olgun'un yeniden aday olmadığı genel kurul, Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi'nde 132 delegeden 81'inin katılımıyla gerçekleştirildi. Özkaplan'ın hazırladığı tek listeyle seçime gidildi. Kullanılan 81 oyun tamamını alan Özkaplan başkanlığa seçildi. Yönetim kurulunda Fahrettin Kahya, Erdoğan Akyayla, Abidin Dolgunyürek, Harun Bomba, İsmail Bilek ve Kemal Çetinbakış yer aldı. Denetim kurulu üyeliklerine Ferhat Bomba, Saadettin Beşkanat ve Salih Erdoğan getirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.