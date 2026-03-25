Kocaeli'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde FETÖ üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü, İzmit'te düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

