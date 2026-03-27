        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Kocaeli'de konuştu:

        HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "HAK-İŞ olarak bir taraftan ülkemizin kalkınması, güçlenmesi için elimizden gelen çabayı sarf ederken diğer taraftan bu krizler döneminde de işçilerin ve çalışanların üzerine çok da fazla yük yüklenmemesini talep ediyoruz." dedi.

        Giriş: 27.03.2026 - 13:07 Güncelleme:
        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Kocaeli'de konuştu:

        HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "HAK-İŞ olarak bir taraftan ülkemizin kalkınması, güçlenmesi için elimizden gelen çabayı sarf ederken diğer taraftan bu krizler döneminde de işçilerin ve çalışanların üzerine çok da fazla yük yüklenmemesini talep ediyoruz." dedi.

        Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanlığı 4. Olağan Genel Kurulunda konuşan Arslan, sadece toplu sözleşme yapan, yetki alan ve bu sözleşmelerle mensuplarının haklarını ileriye taşıyan bir sendika olmadıklarını söyledi.

        Ülkenin sorunlarını konuşmak ve bunlara yönelik çözümler üretmek gerektiğine işaret eden Arslan, Filistin, İran, Lübnan ve Körfez ülkelerinde yaşananların kendilerini de ilgilendirdiğini kaydetti.

        Arslan, insan hakları örgütü olduklarını belirterek, "Kim ne derse desin sendikalı hareket, aynı zamanda demokratik mücadelenin, hak ve özgürlüklerin de güvencesidir. Bir ülkenin demokratikleşme sürecinin en önemli unsurlarından biri sendikal harekettir. O nedenle insan hakları örgütü olarak bölgede olup bitenleri elbette görmezden gelemeyiz. İnançlarımız, tarihimiz ve sorumluluğumuz gereği Filistin ile ilgilenmek, o topraklarda olup bitenlere kulağımızı açmak zorundayız. Onun için bugün yaşananlar da bizim için önemli." diye konuştu.

        Türkiye'nin olup bitenleri doğru değerlendirmesi gerektiğini dile getiren Arslan, "Siyonistlerin, emperyalistlerin İran'a yönelik saldırılarına net tavır koymalıyız. Hükümetimiz, devletimiz bu konuda gerekli duyarlılığı, hassasiyeti gösteriyor. Biz de aynı şekilde, aynı tavırla bu saldırıları nefretle kınıyoruz ve lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

        Arslan, çalışma hayatındaki sorunlara değinerek, iş kazalarından meslek hastalıklarına, asgari ücretten vergi ve emeklilik sistemine kadar pek çok konuda görüşlerini ifade ettiklerini ve bunlarla ilgili TBMM'de çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

        Mevcut sorunların daha da büyümemesi için bölgedeki savaşların, katliamların, adaletsizliklerin sona ermesi gerektiğini vurgulayan Arslan, "HAK-İŞ olarak bir taraftan ülkemizin kalkınması, güçlenmesi için elimizden gelen çabayı sarf ederken diğer taraftan bu krizler döneminde de işçilerin ve çalışanların üzerine çok da fazla yük yüklenmemesini talep ediyoruz. Bir sorumluluk üstleneceksek herkes bunu üstlenmeli. İşverenlerimiz de işçilerimiz de ülkemizin bütün yükünü üzerinde taşıyan bütün sorumluların bu yükü birlikte üstlenmeleri gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Arslan, eleştirilerinin ideolojik nedenlere dayanmadığını, ülkeyi sevmeleri ve ülkeye sadakatleri doğrultusunda yaptıklarını belirterek, HAK-İŞ'in gücünün Türkiye'nin gücü olduğuna inandıklarını ve bunu savunmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        NYT: Suudi Arabistan ABD'nin saldırıları artırmasını istiyor
        NYT: Suudi Arabistan ABD'nin saldırıları artırmasını istiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası sistem meşruiyet krizi yaşıyor
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        Hande Erçel Adli Tıp'a sevk edildi
        Hande Erçel Adli Tıp’a sevk edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        5G destekli akıllı ulaşım koridoru hayata geçiriliyor
        5G destekli akıllı ulaşım koridoru hayata geçiriliyor
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        Uşak Belediye Başkanı ve 10 kişi gözaltında
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        "Bırakalım artık onlar düşünsün"
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Eğlence mekanına kurşun yağmuru! Ölü sayısı 3'e çıktı!
        Top darbesi sonrası ölüm!
        Top darbesi sonrası ölüm!
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Tapuda avukat zorunluluğunda rakam belli oldu
        Cinayetin ayak sesleri: Aleyna'nın 9 ay önceki sözleri gündem oldu!
        Cinayetin ayak sesleri: Aleyna'nın 9 ay önceki sözleri gündem oldu!
        "Hazırlıklara başlayın"
        "Hazırlıklara başlayın"
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        Oğlunu vücut yarışmasına hazırlıyor
        "Başkası büyütsün diye doğurmadım"
        "Başkası büyütsün diye doğurmadım"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

