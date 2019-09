Müteahhit, kendisini mahkemeye verenlerin kiralarını ödemeyi kesti

İZMİT´te riskli alan ilan edilen Veliahmet Mahallesi´nde kentsel dönüşüm kapsamında evleri yıkılan bazı vatandaşlar, aradan 3 yıl geçmesine karşın yeni evleri yapılmayınca, müteahhidi mahkemeye verdi. Sözleşme gereği vatandaşların oturduğu evlerin kirasını ödeyen müteahhit ise dava üzerine kira ödemelerini kesti. Mağdur olan vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

İzmit'in Veliahmet ve Hacı Hızır mahallelerinin riskli alan ilan edilmesinin ardından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı´ndan yetki alan bir müteahhit, ev ve arsa sahibi olan kişilere tek tek ulaşarak kentsel dönüşüm için yer almaya başladı. Yaklaşık 3 yıl önce müteahhit ile anlaşma yapan Veliahmet Mahallesi´ndeki bazı hak sahipleri, evlerinin yıkılmasına rağmen aradan geçen sürede bölgede hiçbir çalışma başlatılmaması üzerine firmayı mahkemeye verdi. Sözleşme gereği hak sahiplerinin şu an oturduğu evlerin kirasını ödeyen müteahhit ise, dava üzerine kira ödemeyi kesti. Firma ile anlaştıktan sonra evleri yıkılan ve kirada oturmak zorunda kalan 11 ailenin kiraları, 5 aydır ödenmedi.

Mağdur edildiklerini söyleyen mahalle sakini Mustafa Gürüş, "Bizim evlerimiz yıkıldı. 3 sene önce müteahhit ile daire karşılığı anlaştık. Dairemizi yapacaklarını söylediler. 2 ay sonra bizden yıkım kararı alıp, başlayacağını söyledi. Fakat bir sene geçti, yapmadı. Biz 4-5 sefer yanına gidip, konuştuk. `Ne zaman başlayacaksın?´ dedik, 1 ay sonra dedi. 1 ay sonra yanına gittik, `15 gün sonra başlıyorum´ dedi. Gidip konuştuğumuzda neden başlanmadığını sorduk. `Başlayacağız, az kaldı. Engeller var´ dediler. 18 ay bizim kiramızı devlet ödedi. 18 aydan sonra müteahhit ödüyordu. Sözleşme bitince avukata gittik sözleşmeyi feshetmek için. Avukat yazı yazıyor, karşı taraftan da cevap geliyor. `Çalışmalarımız devam ediyor, yapacağız´ diyorlar. Ancak gün vermiyorlar. Avukata verdiğimiz için 5 ay önce kiralarımızı kesti. Hepimiz mağduruz. Kiralarımızı ödemiyor. Bize `avukatı azledin, kiranızı yatıralım´ diyorlar. Biz ömür boyu kirada mı kalacağız? Çok mağduruz, bir an önce evlerimizin yapılmasını istiyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Sabahattin Yıldızhan ise, "11 tane evi yıkıp, yeniden yapacağız dediler, Vatandaşları kandırmaya başladılar. `Şuraya imza at, 3 lira al, 5 lira al´ diyerek mahalleyi kentsel dönüşüme soktular. Şu an kiradayız. Biz bir an önce evlerimizi istiyoruz. Firma kiraları ödemiyor. Mahkemeye verdik diye ödemiyor. Biz bir an önce evlerimizi istiyoruz" diye konuştu.

Aynı bölgede arsa sahibi olan emekli öğretmen Fazlı Gürüş ise şöyle konuştu:

"Biraz mürekkep yalamış kişi olarak ikna ettim bu insanları. Daha önce kentsel dönüşüm, riskli alan problemi yoktu. `Size şu kadar daire vereceğiz´ diye bizi kandırdılar. Ben de bu insanları kandırmış oldum. Çünkü benim sözümü dinleyerek imza attılar. Şu anda kendimi suçlu hissediyorum. Hepimiz mağdur olduk. Ablam `Senin hatrına verdim´ diyor. 18 ay devlet ödedi kirayı. Benim burada evim yoktu, arsam vardı. Yine kiradaydım ben. Şimdi ihtarname çektirdik diye bizi tehdit ediyor. Diyor ki, `Çekin davaları, avukatı azledin, ben kiranızı ödeyeyim´ diyor. Dünyamızı yıktı, o nedenle mağduruz. Mağduriyetin giderilmesi için yasal yolları deniyoruz. İnşallah mağduriyetimiz giderilir. Kendileriyle onlarca defa görüştük sonuç çıkmıyor."



KOCAELİ 30 Eylül 2019 Pazartesi İMSAK 05:24

GÜNEŞ 06:48

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 16:14

AKŞAM 18:53

YATSI 20:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.